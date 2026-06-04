50 milyonluk kundaklama

İstanbul Bakırköy 'e bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir galerinin önünde park halinde bulunan lüks araçta saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler 3 araca daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen 2 araçta ağır hasar oluştu. 2 otomobil de kısmen zarar gördü.

Alevlerin söndürülmesi sonrası olay yeri inceleme ekipleri yanan delil toplama çalışması yaptı, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelemeye alındı. 4 otomobilde toplam 50 milyonluk hasar meydana gelirken polis kundaklama ihtimali üzerinde duruyor.