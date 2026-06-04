50 milyonluk kundaklama
04.06.2026 06:47
Son Güncelleme: 04.06.2026 07:06
İstanbul'da sabaha karşı bir oto galeride yangın çıktı. 4 otomobilde 50 milyon TL'lik hasar oluşan olayda kundaklama ihtimali üzerinde duruluyor.
İstanbul Bakırköy'e bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir galerinin önünde park halinde bulunan lüks araçta saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler 3 araca daha sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen 2 araçta ağır hasar oluştu. 2 otomobil de kısmen zarar gördü.
Alevlerin söndürülmesi sonrası olay yeri inceleme ekipleri yanan delil toplama çalışması yaptı, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelemeye alındı. 4 otomobilde toplam 50 milyonluk hasar meydana gelirken polis kundaklama ihtimali üzerinde duruyor.