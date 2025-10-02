50 şişe sahte alkol ele geçirildi

Kayseri'de yapılan operasyonlarda 50 şişe sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan istihbari çalışmalar neticesinde M.A.A. ve H.K.'nın sahte alkol sattığı tespit edildi.

Ekipler tarafından M.A.A.'nın evinde ve aracında yapılan aramada 50 şişe sahte alkol, 3 adet bıçak, 5 adet sustalı tabir edilen bıçak ve bir adet muşta ele geçirildi.

M.A.A. ve H.K. hakkında işlem başlatıldı.

