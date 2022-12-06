50 TL'lik banknotlara dikkat! Sayarken sıfır olmadığını fark etti

Kars'ta yaşayan Muhlis Yardımcıel (47) isimli bir vatandaş üzerindeki paraları sayarken 50 lira da eksiklik olduğunu fark etti.

50 TL'nin sıfırının olmadığını gören Yardımcıel, parayı bir süre inceledi.

Basım hatası olduğu için diğer paralardan farklı olan paranın sahte olacağını düşünen Yardımcıel, parayı para sayma makinesinde geçirerek sahte olmadığını tespit etti.

Türkiye'de böyle 3-4 tane baskı hatası olan para olduğunu dile getiren Yardımcıel, koleksiyonerler tarafından bu şekilde olan paraların ilgi gördüğüne dikkat çekerek parayı değerlendireceğini sözlerine ekledi.