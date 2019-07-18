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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, 2017 yılında, okula geç başlamasından dolayı o tarihte 18 yaşında olan lise öğrencisi E.G.A'nın rehberlik servisi tarafından dağıtılan forma yazdığı cevaplarla abi E.A.'nın sistematik cinsel istismarı ortaya çıktı.



Rehberlik servisinin hazırladığı "Bana Kendini Anlat" formuna E.G.A., "Ben evde abimle kaldığımda korkuyorum. Size abimin bana ne yaptığını söyleyeceğim, ama lütfen kimseye söylemeyin" cümlelerini yazdı.



Hürriyet gazetesinden Ece Emre'nin haberine göre, öğretmenin suç duyurusunda bulunmasıyla açılan soruşturmada E.G.A. dışında diğer kardeşlerin daha erken yaşta defalarca abileri E.A. tarafından istismar edildiği ve şiddet gordükleri tespit edildi. Kardeşler dışında E.A.'nın kız arkadaşı M.T.'nin cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. 14 Kasım 2017 tarihinde Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren kardeşler yaşadıkları dehşeti tüm ayrıntılarıyla anlattı.



Sanık E.A. ise savcılıkta alınan ifadesinde 3-4 yıl önce ilk olarak kardeşi K.A. ile ilişkiye girdiğini, daha sonra Y.A. ve E.G.A. ile defalarca ilişkiye girdiğini, kimseye söylememeleri için onları uyardığını ayrıca kız arkadaşı M.T. ile de zorla birliktelik kurduğunu itiraf etti.

Kardeşlerden Y.A ise ifadesinde "Abim bana ilk kez 3. sınıfta döverek tecavüz etti. Bu saldırıları 8. sınıfın sonuna kadar devam etti. Anneme ve babama hiç anlatmadım. Çünkü abime çok güveniyorlardı. Intihar etmek istedim" dedi.



Kardeşlerden K.A. ise ifadesinde şunları anlattı: "3.sınıfı bitirdiğimde zorla benimle ilişkiye girmeye başladı. Bu saldınları 8. sınıfın sonuna kadar devam etti. Saldırıların bittiği güne kadar neredeyse her gün bana tecavüz etti. Çok korkuyordum. O yüzden kimseye anlatamadım. Ölmek istiyorum."



"KARDEŞLERİNE TECAVÜZ ETTİĞİNİZ BANA ANLATTI"



E.A. ile ilişki yaşayan 2000 doğumlu M.T. ise savcılıkta alınan ifadesinde "Zorla birlikte oldu. Çok ağladım. Sürekli beni aileme söylemekle tehdit ediyordu. Kardeşlerine tecavüz ettiğini bana anlattı" dedi.



BERAATA İTİRAZ EDİLDİ



Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık E.A. ile mağdureler savcılıkta verdikleri ifadeleri değiştirdi. Sanık E.A. mahkemedeki savunmasında savcılıktaki ifadesini baskı altında verdiğini, istismarda bulunmadığini beyan etti. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından hazırlanan raporda, mağdurelerin ruh sağlığının bozulduğu tespit edildi. Mahkeme 2009-2015 tarihinde işlenen suçlardan dolayı E.A.'ya çocuğun cinsel istismarı suçundan 50 yıl hapis cezası verdi. Tutuklu yarglanan E.A. hakkında verilen karar Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi'nde bozuldu. İstinaf mahkemesi, yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle sanığın beraatına karar verdi. Mağdurelerin avukatı karara itiraz etti.