Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan İsmihan (65) ve Cemil Can (69) çifti, evliliklerinin 50. yıl dönümünü, yeniden düğün yaparak kutladı.



İlçeye bağlı Cenkyeri Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk ve 11 torun sahibi Can çifti, bir karar alarak 50 yıl önce kısıtlı imkanları nedeniyle istedikleri gibi olmayan düğünlerini yeniden yapmaya karar verdi.



Gelinlik ve damatlık giyen çift, evlerinin önünde yaptıkları düğünlerinde davetlilerle gönüllerince eğlendi.



"ALLAH ÖMÜR VERİRSE 100 YAŞINDA DA DÜĞÜN YAPARIM"



Cemil Can, evliliklerinde 50 yılın nasıl geçtiğini anlamadıklarını belirterek, "Daha dün gibiydi, iyi ki eşimle evlenmişim, dünyaya bir daha gelsem yine onunla evlenirim. Allah ömür verirse 100 yaşında da düğün yaparım." dedi.



Evliliklerinin sırrının sabır olduğunu vurgulayan Can, "Gençlere örnek olmak için düğün yaptım. Evliliklerinde sabırlı olsunlar, sabır, sevgi ve saygı olduğu sürece gerisi geliyor." diye konuştu.



İsmihan Can da yarım asırlık evliliklerinde zaman zaman tartışmalar yaşasalar da tartışmaları tatlıya bağlamayı başardıklarını ifade etti.