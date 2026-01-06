500 bin sosyal konutta en yüksek başvuru İstanbul'dan

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesine ilişkin başvurulara ilişkin son bilgileri verdi.

Kura süreci devam ederken 500 bin sosyal konut için 5 milyon 242 bin başvuru geçerli sayıldı.

Kurum, İstanbul'da 1 milyon 235 bin 169, Ankara'da 287 bin 94 İzmir'de ise 221 bin 921 başvurunun yapıldığını söyledi.

Bakan Kurum, en fazla başvurunun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de hak sahiplerinin belirlenmesi için kuranın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşeceğini söyledi.

18 BİN 99 HAK SAHİBİ

İlk kura çekimi 29 Aralık'ta Adıyaman'da gerçekleştirildi. Şırnak, Hakkari, Siirt ve Van'da yapılan kura çekimlerle şuana kadar 18 bin 99 hak sahibi belirlendi. Kuralar, 27 Şubat'a kadar devam edecek.

Proje kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 200 bin liradan satılacak.

İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 450 bin lira olacak.

Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.