500 dönüm buğday 15 dakikada kül oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi ile İstanbul’un Silivri ilçesi sınırlarında çıkan yangında buğday ekili alan kül oldu.

Yangın, Çorlu ilçesine bağlı Seymen kırsalı Ağırmeşe Çiftliği mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, civardaki tarlada biçim yapan biçerdöverci, henüz biçilmemiş buğday tarlasının yandığını fark etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle havaya yükselen duman bulutu, Silivri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinden de görüldü.

Alevler, çiftçilerinin de desteğiyle itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.



Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için incelemeler sürüyor. İlk belirlemelere göre; 500 dönüm ekili alan kullanılmaz hale geldi.