500 gazeteciden Filistin'e destek

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, Anadolu Yayıncılar Derneği olarak Filistin davasına destek olan 500 gazeteciyle ortak bir bildiri imzaladıklarını belirtti.



İsrail'in 75 yıldır Filistin halkına zulmettiğini vurgulayan Burhan, "Filistin halkı açlık, susuzluk altında inliyor. Çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor. Dünyayı yönetenler adeta kör ve sağırlar. Batılı medya suskun, İsrail'in yaptığı soykırımı görmezden geliyor." dedi.



Burhan, ABD'nin, İsrail'in katliamını desteklediğini dile getirerek, şunları söyledi:



"Siyonist sermaye Batı medyasını esir almış durumda. İsrail medyası Filistin'de bir karartma uyguluyor. Bu noktada biz 500 gazeteci bu zulme hayır diyoruz. 500 ulusal ve yerel gazeteci Filistin halkının sesi olmak için bu bildiriye imza verdiler. Bizler İsrail halkına düşman değiliz. İsrail'in çocukları da kadınları da değerlidir. Bizler siyonist soykırıma karşıyız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsrail zulümlerine 'One minute' demişti. Yiğitçe bir duruş ortaya koymuştu. Biz de 500 medya mensubu olarak küresel Batı medyasının, İsrail medyasının kuşatmasına karşı 'One minute' diyoruz. Yine bizlere her zaman destek olan Cumhurbaşkanımızın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan Bey, İletişim Başkanımız Sayın Fahrettin Altun Bey'e de destekleri için her zaman, Anadolu medyasının yanında yer aldığı için teşekkür ediyoruz."



"VİCDAN SAJHİBİ HALKLAR YARGILAYACAKTIR"



Gazetecilerin imzaladığı ortak bildiride, 1948'de kurulan İsrail'in, Filistin topraklarındaki uluslararası hukuka aykırı eylemlerinin artarak devam ettiği belirtildi.



Bildiride, Filistin topraklarının 75 yıldır işgal altında olduğu aktarılarak, "Bu süre içerisinde maalesef kan, göz yaşı, katliam eksik olmamıştır. Bugünlerde ise İsrail devleti soykırım yapmaktadır. İşgal ve katliamlara sessiz kalan ve katliamların son bulması için çaba göstermeyen ülkeleri hem tarih hem vicdan sahibi halklar yargılayacaktır. İsrail'in Başbakanı Netanyahu, dünyanın gözleri önünde işgal ettiği Filistin topraklarında soykırım gerçekleştirmekte ve savaş suçu işlemektedir. Netanyahu yargılanmalıdır." ifadelerine yer verildi.



ABD Başkanı Joe Biden'ın soykırım ve savaş suçuna ortak olmaktan derhal vazgeçmesi gerektiği vurgulanan bildiride, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde İsrail'in, Gazze için "topyekun abluka" kararı alarak elektrik, su, gıda ve akaryakıt tedarikini keserek insanlık suçunu işlediğine dikkat çekilerek, buna son verilmesi çağrısında bulunuldu.



Bildiride, şunlar kaydedildi:



"İsrail hastane, okul, cami, kilise gibi masum sivillerin bulunduğu yerleri yoğun bombardıman altına alarak binlerce sivilin hayatını kaybetmesi ve bir o kadar da sivilin yaralanmasına sebep olmuştur. Bu saldırılar açıkça bir soykırımdır. 1949 tarihli Cenevre sözleşmeleri ihlal edilmiştir. Sivil yerleşim yerleri bombalanarak yapılan saldırılarda kadın çocuk demeden insanlar katledilmiştir. Uluslararası örgütler hemen harekete geçmelidir. Yeryüzü insanlığın ortak malıdır. Dili, dini, ırkı fark etmeden tüm insanlık Filistin'in yanında olmalı ve Filistin devleti kurulmalıdır. İslam ülkelerinin liderleri halklarının tepkilerine kulak vermelidir.



Bir başka önemli nokta ise Batı medyasının ikiyüzlü tavrıdır. Katliamı yapan İsrail olunca sesleri çıkmamaktadır. İsrail yanlısı küresel reklam şirketleri Batı medyasını kontrol altına almıştır. Bizler vicdanlı 500 gazeteci, Filistinli mazlum insanların sesi olacağız. Halen devam eden bu soykırıma, İsrail terörüne, insanlık suçu olan saldırılara ve hukuk ihlallerine 'dur' diyoruz."