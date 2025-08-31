500 lira için kiracısını öldürdü, evi yandı

Adana'nın Kozan ilçesinde 500 liralık şofben parası nedeniyle çıkan tartışmada 70 yaşındaki kiracısını öldüren Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar tutuklandı. Çiftin Savruk yaylasında bulunan evi henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.



YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



Gece saatlerinde evi saran alevler ormanlık alana sıçramadan Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arozöz ve Kozan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Yangının çıkış sebebinin ortaya çıkarılması için soruşturma başlatıldı.

Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar'ın yayla evi bilinmeyen bir nedenle yandı.

NE OLMUŞTU?



Ev sahibi Yener Rüzgar, 4 yıldır kiracısı olan Hüseyin Başak’tan bozulan şofben için 500 TL para istedi.



Başak, şofbeni kullanmadığını belirterek parayı vermek istemedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Yener Rüzgar ile eşi Nurhan Rüzgar, sopa ve demir levye kullanarak Hüseyin Başak’a saldırdıktan sonra olay yerinden kaçtı. Başak, darp edildikten sonra yere yığıldı.



Ailesinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Başak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Olayın ardından kaçan çift, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

