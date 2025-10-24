500 litre sahte deterjan ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle’de Y.S. ve M.S.’ye ait depoda sahte temizlik malzemesi üretildiğini tespit etti.



Söz konusu depoya düzenlenen operasyonda 500 litre sıvı deterjan, 2 adet ambalaj makinası, 500 kilogram tuz ve 120 kilogram farklı renklerde boncuk tuz ele geçirildi. Ele geçilen malzemelerin piyasa değerinin 1 milyon 200 bin lira olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.