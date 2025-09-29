509 bin 387 Suriyeli ülkesine döndü

61 yıllık Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te sona ermesinin ardından Türkiye 'den Suriyelinin gönüllü dönüşü de sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından toplam 509 bin 387 Suriyelinin ülkelerine geri dönüş yaptığını açıkladı.

2016 yılından bu yana geri dönüşlerin sürdüğünü belirten Yerlikaya, 9 yılda ülkesine dönen Suriyelilerin sayısının 1 milyon 249 bin 390 kişiye ulaştığını belirtti.



Yerlikaya paylaşımında "Ülkemiz göç yönetimini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütmekte; tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır. Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeliler hüzün ve sevinci bir arada yaşıyor. Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.