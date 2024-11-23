51 düzensiz göçmen yakalandı
Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botu tespit etti.
Bölgeye sahil güvenlik "KB-20" botu yönlendirildi. Ekipler, bottaki Afganistan uyruklu 25'i çocuk 51 düzensiz göçmeni alıp karaya çıkardı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
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