51 ilde 512 taşınmaz açık artırma ile satışa sunulacak (Açık artırma ihalesi ne zaman, hangi illerde?)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı,aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 51 ilde mülkiyetinde bulunan 512 taşınmazın satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.

AÇIK ARTIRMALAR HANGİ İLLERDE, NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mardin, Batman, Bingöl, Bitlis, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Afyonkarahisar, Kütahya, Niğde, Uşak, Yozgat, Konya, Kayseri, Kars, Ağrı, Van, Muş, Eskişehir, Düzce, Ankara, Kırşehir, Çorum, Nevşehir, Amasya, Zonguldak, Kastamonu, Ordu, Trabzon, Samsun, Erzurum, Malatya, Sivas, Tokat, Osmaniye, Mersin ve Muğla'daki 512 taşınmaz satışa sunulacak.

Taşınmazların satışları için açık artırmalar, 18-19 Kasım'da saat 10.30'da başlayacak, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla ve internet üzerinden çevrim içi yapılacak.