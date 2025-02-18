51 ilde PKK/KCK'ya operasyon: 282 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 51 ilde PKK/KCK’ya yönelik son 5 gündür devam eden GÜRZ-46 operasyonlarında 282 şüpheli terör örgüt mensubunun yakalandığını duyurdu.

51 ilde PKK/KCK'ya operasyon: 282 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından GÜRZ-46 operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, 51 ilde /KCK’ya yönelik son 5 gündür devam eden GÜRZ-46 operasyonlarında 282 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığı açıkladı.

Operasyonlarda 2 adet AK 47 tüfeği, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yerlikaya, paylaşımında "Terörsüz hedefimize ulaşmak ve milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini sağlamak için terörün her türlüsünü bu topraklardan kazıyıp atmaya kararlıyız." dedi.

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