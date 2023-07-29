51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı'nın kolonunun eksik yapıldığı ortaya çıktı

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pazarcık merkezli 7,7 şiddetindeki depremde Mustafa Kökmen Bulvarı'nda yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı Furkan Apartmanı'na ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.



Tutuklu sanıklar Nejdet A, Yılmaz Şahin Y, Faik ve kardeşi Eyüp Ö. ile tutuksuz sanıklar Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame, Nizip Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, yapı ruhsatına göre 1997'de yapımına başlanan, 2001'de ise yapı kullanma izin belgesi verilen Furkan Apartmanı'nın, depremin ardından neden yıkıldığına ilişkin bilirkişi heyeti oluşturulduğu kaydedildi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA "GÖREVLERİNİ İHMAL ETTİKLERİ" YER ALDI



Bilirkişi raporunda, mimari projeyle statik projenin bariz şekilde birbirinden farklılık göstermesine rağmen bu projeleri onaylayarak yapı ruhsatı veren kişilerin, görevlerini ihmal ettikleri yer aldı.



Raporda, binada kullanılan malzemelerden çelik donatıyla ilgili kayda değer bir sorun olmadığı, beton dayanımının ise yüzde 16,5 düşük olduğu tespit edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Binanın göçmesinde dayanım düşüklüğünün etkisi olmakla birlikte, çökmenin asıl nedeni taşıyıcı sistemdeki düzensizlikler, bozulmalar ve eklentilerdir. Mimari ve statik projedeki tutarsızlıklar, uygulamanın bazı hususlarda projelerden farklı olması (S9 kolonunun projeden çıkartılmış olması ve bazı kirişlerin yerinin değiştirilmesi gibi) ve uygulama aşamasında oluşan proje değişiklikleri için revizyon projesi hazırlatarak belediyeden onay almamasından dolayı fenni mesul mühendisin ve müteahhidin kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır. Müteahhidin, inşa sürecinde gerekli özenin gösterilmemesinden ve ruhsata aykırı şekilde bina inşa etmesinden dolayı kusurlu olduğu kanaatine ulaşılmıştır."

