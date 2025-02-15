51 kişiye mezar olmuşru! Beraat eden 2 sanığa yeni iddianame

6 Şubat depremlerinde, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı da yıkıldı. Enkaz altında kalan 51 kişi hayatını kaybetti.



Bilirkişi raporunda, binanın kolonunun kesildiği tespit edilmişti. 6 sanık hakkında dava açıldı, 4'ü tutuklandı. 19 Temmuz'da görülen karar duruşmasında, mühendis Yılmaz Şahin Yurtyapan'a 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.



Nejdet Alpay, Faik Öğüt ve Eyüp Öğüt ise delil yetersizliğinden beraat etti.



Binanın giriş katındaki otomobil bayisinde çalışan Coşkun Şahin ile kardeşi Ömer Şahin hakkında yürütülen soruşturma da tamamlandı.



Tutuksuz sanıklar hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.



İddianamede, kolon kesilmesine de değinildi, kolon kesildiğine şahit olduğunu söyleyen tanık M.S.'nin ifadelerine yer verildi.



Tanık, Coşkun Şahin'i kolon kestirirken gördüğünü, kendisini uyardığını söyleyerek, "Kolonu kesip servis alanını genişleteceğini söyleyince durumu kendi patronum Nejdet Alpay'a aktardım ancak o da bir şey yapmayınca mecburen sessiz kaldım" dedi.



İddianamede, bilirkişi raporuyla tanık ifadelerinin uyuştuğu belirtildi. Beraat eden sanıklardan Nejdet Alpay için daha önce aynı konudan iddianame hazırlandığı hatırlatıldı,



Diğer 2 sanıkla ilgili ise, kolon kesilmesine ilişkin haklarında iddianame hazırlanması için yeterli delil elde edildiği ifade edildi. Böylece 3 sanık yeniden hakim karşısına çıkacak.