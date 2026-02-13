51 kişiye mezar olmuştu. Furkan Apartmanı davasında 7 sanığa hapis cezası

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Furkan Apartmanı davasında karar duruşması bugün görüldü.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Faik Ö., Eyüp Ö., Bülent B., Nejdet A., Mehmet A., Oktay A., Ömer Ş., Coşkun Ş., sanık avukatları, maktul avukatları, maktul aile yakınları katıldı. Tutuklu sanıklar Hasan Hüseyin S. ve ev hapsinde olan sanık Yılmaz Şahin Y. ise SEGBİS üzerinden katıldı.

“TÜRKMENİSTAN'DA, GUİNNESS REKORLAR KİTABI'NA GİREN İNŞAATLAR YAPTIM”

Son savunması alınan Hasan Hüseyin S., "Müteahhit olsaydım, diğer 69 binamda olduğu gibi bu inşaatın da başında dururdum ve hiçbir aşamasından ayrılmazdım. Söz konusu arsanın sahibi de müteahhidi de kardeşim Abdullah S.'dir. Bu binada adımın geçmesinin tek nedeni soyadımın S. olmasıdır. Babamızın mesleği gereği çocukluğumuzdan beri inşaat sektörünün içindeydik. Ben bu işe 25 yaşında başladım, babam hem bana hem de Abdullah'a her zaman destek olmuştur. O dönem Dörtyol'daki bir inşaatta görev alıyordum. Furkan Apartmanı inşaatı süresince ise pazar günleri dahil olmak üzere, daire satışları için inşaatın başında bulunuyordum. Ayrıca Türkmenistan'da, Guinness Rekorlar Kitabı'na giren inşaatlar yaptım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.



Tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek beraatini talep etti.



Maktullerin yakınları, Nizip'te yalnızca tek bir binanın yıkılmasının, yapının sağlam inşa edilmemesinden kaynaklandığını öne sürerek, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti, bilinçli taksirle öldürme suçundan Faik Ö. ve Eyüp Ö. hakkında 14 yıl 5 ay hapis cezasına hükmetti. Eyüp Ö., kararın ardından tutuklandı. Faik Ö. duruşmaya mazeret bildirerek katılamadı.

Aynı suçtan Necdet A. hakkında 8 yıl 10 ay hapis cezası, Yılmaz Y. hakkında ise 16 yıl 8 ay hsanağıapis cezası verildi. Heyet, taksirle öldürme suçundan Orhan Z., Oktay A. ile belediye personeli Bülent B. hakkında 5 yıl 5 ay hapis cezasına karar verdi. Mehmet A. yönünden zamanaşımı nedeniyle davanın düşmesine hükmedildi.

Çoşkun Ş. Ömer Şahin Ş. ve Hasan Hüseyin S. hakkında ise beraat kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 19 Temmuz 2024'te görülen karar duruşmasında, mühendis sanık Yılmaz Şahin Y. hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 16 yıl 8 ay hapis, sanıklar Faik Ö., kardeşi Eyüp Ö. ve Nejdet A. hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmişti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nce 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı davasında 3 sanık hakkında verilen kararı inceledi. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı ile tarafların itirazı üzerine yapılan değerlendirme sonucunda daire, yerel mahkeme kararını bozdu.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı ile tarafların itirazı üzerine yapılan değerlendirme sonucunda daire, yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda, beraat kararı verilen sanıklar Faik Ö. ve kardeşi Eyüp Ö. hakkında "kolon kesilmesi" iddiasıyla yeni bir iddianame hazırlandığı, bu nedenle olayın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Söz konusu dosyaların birleştirilmesi ve sanıkların birlikte yargılanması gerektiğinin belirtildiği kararda, "Tüm dosyaların birleştirilmesine karar verilerek, tüm delillerin birlikte tartışılması hakkaniyetli bir yargılama için gerekli olmakla birlikte yerel mahkemece verilen hükmün bozulmasına karar verilmiştir" denildi.