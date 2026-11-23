Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca 9 il merkezli operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında 5 milyar 100 milyon liralık para hareketi tespit edilen 131 şüpheli yakalandı.

YASA DIŞI BAHİS VE SAHTE İLANLARLA DOLANDIRICILIK

Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paraların nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları ve yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptıkları tespit edildiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 51'i tutuklanırken, 36'sı hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak çalışmalarda görev alan jandarma ekipleri, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edildi.