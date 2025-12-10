52 ilde tefeci ve dolandırıcılara yönelik operasyon

52 ilde tefeci, dolandırıcı ve mali suç örgütlerine yönelik dün eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonlarda 179 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“-Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek tefecilik ve dolandırıcılık gibi suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik.

-Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, zimmet ve irtikap, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik, 6114 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

-Çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi. Tefecilere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz."

Operasyonların düzenlendiği iller ise şöyle:

“Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Isparta, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat ve Zonguldak.”