52 ilin emniyet müdürü değişti: Karar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Alınan kararla, 52 ilin emniyet müdürü değişti.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel atandı. Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na ise Mahmut Çorumlu, Ömer Urhal, Selami Yıldız ve Caner Tayfur atandı.
Ankara ve İzmir emniyet müdürleri, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları için tıklayın.
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