52 sosyal medya hesabına psikolojik harekat gerekçesiyle erişim engeli
24.02.2026 15:08
52 sosyal medya hesabı engellendi.
İletişim Başkanlığı, psikolojik harekat faaliyetleri yürüttüğü ve terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 52 sosyal medya hesabının engellendiğini açıkladı.
İletişim Başkanlığı, 52 sosyal medya hesabının engellendiğini duyurdu.
Başkanlık koordinasyonunda ilgili kurumlarla birlikte sürdürülen teknik ve hukuki incelemeler sonucunda, söz konusu hesapların kamuoyunu manipüle etmeye yönelik organize faaliyet içinde olduğunun belirlendiği kaydedildi.
Hesapların, sosyal medya platformları üzerinden yürütülen algı operasyonlarıyla kamu düzenini bozmayı, güvenlik güçlerini hedef göstermeyi ve toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmeyi amaçlayan içeriklerin paylaşıldığı ifade edildi.
Bu kapsamda 52 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilirken, hesapların sahipleri hakkında hukuki süreçlerin sürdüğü bildirildi.