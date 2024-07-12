521 milyon liralık kaçak eşya operasyonu

Mersin ve İstanbul'da yapılan iki operasyonda 521 milyon 100 bin lira değerinde kaçak eşyaya el konuldu.

521 milyon liralık kaçak eşya operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından ve 'da yapılan iki operasyonda, 521 milyon 100 bin lira değerinde kaçak eşyaya el konuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği risk analizi ve istihbarat çalışmaları sonucunda usulsüzlük yaptığı tespit edilen firmaya ait konteynerler mercek altına alındı.

Firmaya düzenlenen operasyonda, plastik ham maddesi olarak beyan edilen konteynerlerde, çeşitli markalara ait cep telefonundan kol saatine, güneş gözlüğünden oyun konsol cihazına kadar yaklaşık 36,3 ton ağırlığında ve piyasa değeri yaklaşık 505 milyon lira olan kaçak eşya ele geçirildi.

İstanbul ile İstanbul Deniz gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlükleri ekiplerince de Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'nde yapıldı. İncelemelerde piyasa değeri yaklaşık 16 milyon 100 bin lira olan 230 bin paket yabancı bandrollü kaçak sigaraya el konuldu.

Böylece iki operasyonda 521 milyon 100 bin lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Soruşturmalar ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.

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