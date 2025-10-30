525 milyon liralık yasadışı bahis operasyonu

Siber suçlularla mücadele sürüyor.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonun ayrıntılarını açıkladı.



Sosyal medyada açıklama yapan Yerlikaya, "Sinop merkezli 6 ilde 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Bahis Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 32 şüpheliyi yakaladık." dedi.



524,5 milyon liralık hesap hareketi tespit edilen şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, yasa dışı bahis siteleri üzerinden reklam yaparak haksız kazanç sağladıkları ve yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

30 TUTUKLAMA



Yerlikaya, şüphelilerden 30'unun tutuklandığını duyurdu.



Ayrıca, "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması" suçu kapsamında şüphelilere ait 5 adet araç ile 410 adet banka hesabına el konuldu.