5,3 milyar liralık yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ağına darbe
19.03.2026 16:01
Nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına ilişkin 18 ilde düzenlenen operasyonda 118 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 5.3 milyar lira işlem hacmi olduğu öğrenildi.
Nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına ilişkin denetimler sürüyor.
İçişleri Bakanlığı, 18 ilde düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlık, operasyonlarda 5.3 milyar lira işlem hacmi bulunan 118 şüpheli yakalandığını duyurdu.
Şüphelilerden 67'si tutuklanırken 40'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Açıklamada "Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi." ifadelerine yer verildi.