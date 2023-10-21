53 yılın en sıcak 6'ncı eylülü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'Mevsimlik Sıcaklık Analizi' verilerine göre 2023 yılı yaz mevsiminde ortalama sıcaklıklar Edirne, Gökçeada, Kuşadası, Demre, Kızılcahamam çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Yurdun diğer yerlerinde sıcaklık mevsim normallerinde yaşandı. 2023 yılı yaz mevsimi ekstrem sıcaklıklarında, haziranda en düşük sıcaklık, Isparta'nın Senirkent ilçesinde sıfır derece, en yüksek sıcaklık ise ağustos ayında 48,6 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde tespit edildi. 2023 yılı ağustos ayında iklim değerlendirmesinde kullanılmayan ve kuruluş yılı 2012 olan Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki istasyonda, Türkiye'nin en yüksek sıcaklık değeri 49,5 derece ölçüldü.

1991- 2020 yaz mevsimi ortalama sıcaklığı 24 derece olan Türkiye'de 2023 yılı yaz mevsimi ortalama sıcaklığı 24,7 derece ile mevsim normallerinin 0,7 derece üzerinde gerçekleşti. 2023 haziran ayı ortalama sıcaklığı 21,4 derece ile 1991-2020 normallerinin 0,4 derece ve 2022 yılı ortalama sıcaklıklarının da 1 derece altında kaydedildi. Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 25,7 derece ile 1991-2020 normallerinin 0,7 derece üzerinde, ağustos ayı ortalama sıcaklığı ise 27,1 derece ile 1991-2020 normallerinin 2 derece üzerinde gerçekleşti.