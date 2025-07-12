53 yıllık lunapark tarih oldu

Samsun Lunaparkı hakkında alınan kapatma kararı sonrası başlayan tahliye işlemleri büyük oranda tamamlandı. Mahkemece reddedilen itirazın ardından verilen ek süre içinde oyun grupları, makineler ve ekipmanların önemli kısmı alandan kaldırıldı. Kalan az sayıdaki parçanın da taşınmasıyla lunapark tamamen boşaltılmış olacak.

İmar planında "park ve yeşil alan" olarak gözüken bölgeye, ilerleyen süreçte yeni bir park yapılması planlanıyor. Yetkililer, halkın kullanımına açık sosyal bir alan oluşturulacağını belirtti.