54 gün süren yaşam savaşını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişi 54 gün sonra hayatını kaybetti.

54 gün süren yaşam savaşını kaybetti

Çeltikçi Mahallesi'nde 21 Temmuz'da yaya olarak akşam evlerine giden Mehmet Ali Özden ile eşi Emiş Özden'e (61), O.K'nin kullandığı 34 GPU 964 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özden çifti Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan ve plakası olay yerinde düşen sürücü O.K, bir süre sonra olay yerine gelince jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Manavgat'tan Kepez Devlet Hastanesine sevk edilen Mehmet Ali Özden (68), 54 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Mehmet Ali Özden'in cenazesi, Manavgat'ın Çeltikçi Mezarlığı'nda defnedilecek.

Morga cenazeyi teslim almaya gelen oğlu Muharrem Özden, gazetecilere yaptığı açıklamada, hızlı ve alkollü araç kullanarak kazayı yapan otomobil sürücünün cezalandırılmasını istedi.

Babası ve annesinin yolun kenarında yürüdüğü sırada sürücünün gelip, vurup kaçtığını belirten Özden, "Babamı kaybettik. Annemin kırıkları var, hala tedavisi sürüyor. Sürücü babam ve anneme vurup kaçıyor. Eğer kaza anında sürücünün plakası düşmesiydi bugün biz sürücüyü arıyor olacaktık. Bu kişi 2.54 promil alkollü olmasına rağmen kazadan sonra serbest kaldı. En ağır şekilde ceza almasını istiyoruz." diye konuştu.

Öne Çıkan Video

Özel okul kantinlerinde iki kat zam

TÜRKİYE HABERLERİ

Konya'da bir çoban yağmur suyu toplama havuzunda ölü bulundu

Konya'da bir çoban yağmur suyu toplama havuzunda ölü bulundu

Antalya'da 4 bin litre sahte içki ele geçirildi

Antalya'da 4 bin litre sahte içki ele geçirildi

Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Denizli Hava Durumu | Denizli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Eylül 2024

Denizli Hava Durumu | Denizli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Eylül 2024

Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Eylül 2024

Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Eylül 2024

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Eylül 2024

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Eylül 2024

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...