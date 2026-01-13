543 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 154 suç kaydı olan firari hükümlü D.E.'yi Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir adreste saklandığını tespit etti.

Kütahya polisler düzenledikleri operasyonda; "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 147, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3, "mühür bozma" suçundan 2 ve “basit yaralama” suçundan da 2 suç kaydı bulunan, toplam 543 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Belirlenen adreste yapılan aramalarda da çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Firari hükümlünün ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.