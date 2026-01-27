55 bin lira için hayatı altüst oldu! 10 dava açıldı, bir yıl cezaevinde yattı

SOSYAL MEDYADAKİ YÖNLENDİRMEYLE BANKA HESABI AÇTI

Olayın 22 Kasım 2024'te yaşandığını söyleyen Uğur Çınaroğlu, sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerin yönlendirmesiyle ödeme kuruluşunda hesap açtığını belirtti.

Çınaroğlu, "Hesabı kendi numara ve mailleri üzerine açtıkları için hesaba hiç ulaşamadım. Süreç uzayınca hesabım dolandırıcılıkta kullanıldı." dedi.

"HAYATIM ALTÜST OLDU"

Hesabını vermek istemediğini ancak kimlik bilgileriyle hesap açıldığını savunan genç, "Dolandırıcılığı onlar yaptı ama IBAN benim olduğu için suçlu duruma düştüm. IBAN'ım yüzünden hakkımda 10 dosya açıldı. Bir yıl tutuklu kaldım, hayatım altüst oldu." dedi.

Kendisini banka veya kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığını anlatan Çınaroğlu, "Kimsenin IBAN mağduru olmasını istemiyorum. Sosyal medya üzerinden linklere tıklamayın, para ve kredi vaatlerine inanmayın." şeklinde konuştu.