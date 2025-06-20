55 tay 31 milyon liraya satıldı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 55 safkan Arap tayı açık artırmayla satıldı.

Karacabey TİGEM'de düzenlenen ihalede, 60 Arap koşu tayı satışa çıkarıldı.

Açık artırmada en yüksek fiyat "Aydın Dayı" isimli tay için verildi. Tay, 2 milyon 650 bin liraya satıldı.

Satış fiyatı bakımından bu tayı, 2 milyon 250 bin lirayla "Köksal" ve 1 milyon 800 bin lirayla "Süperoğlan" izledi.

Satışa çıkarılan 60 safkan Arap tayından 55'i alıcı buldu.



Satışlardan 31 milyon 20 bin lira gelir elde edildiği açıklandı.