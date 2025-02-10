55 ton limon imha edildi!

Tonlarca limon güvenlik önlemi alınarak, katı atık depolama tesisinde imha edildi. Ekipler, güvenilir olmayan gıdanın piyasaya arzına, ihracatına ve ithalatına asla izin verilmeyeceğini belirttiler. AB STANDARTI GETİRİLMİŞTİ Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yönetmelikte yapılan değişiklikle, yurt içinde üretilen ve ithal edilen gıdaların resmi kontrollerinde uygulanacak maksimum kalıntı limitlerini güncellemiş, uygulanacak limitlerde, ulusal ve uluslararası alandaki güncel bilimsel değerlendirmeler dikkate alındı.

PESTİSİT NEDİR?



Bitki ve hayvanlara zarar veren canlı organizmalara karşı kullanılan maddelerin tümüne pestisit adı verilmektedir. Pestisitler, bitkilerdeki zararlıları, hastalıkları, yabani otları ve diğer istenmeyen organizmaları öldürmek, engellemek veya kontrol altına almak amacıyla kullanılan kimyasal ya da biyolojik maddelerdir. Pestisitler, tarımda en yaygın olarak kullanılsa da, aynı zamanda halk sağlığı, ev temizlik ve endüstriyel alanlarda da kullanılmaktadır.