55 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü kahvede batak oynarken yakalandı (Adana)

Adana'da nitelikli yağma suçundan yaklaşık 55 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü ekiplerin baskın yaptığı kahvehanede batak oynarken yakalandı.

adana tutuklama.jpg

Adana'nın Seyhan ilçesinde  kahvehanede "batak" oyunu oynarken yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi.

Adana ekipleri "nitelikli yağma" suçundan 55 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü Nurettin O'nun (51) Narlıca Mahallesi'ndeki bir kahvehanede olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler ihbarın üzerine adrese baskın yaparak hükümlüğü "batak" oynarken yakaladı.

Üzerinde kimlik çıkmayan hükümlü kendisinin Nurettin O. olmadığını ileri sürdü.

Hükümlüyü polis emniyete getirip parmak izini aldığında Nurettin O. olduğu belirlendi.

Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...