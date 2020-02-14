55 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü kahvede batak oynarken yakalandı (Adana)

Adana'nın Seyhan ilçesinde kahvehanede "batak" oyunu oynarken yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi.

Adana ekipleri "nitelikli yağma" suçundan 55 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü Nurettin O'nun (51) Narlıca Mahallesi'ndeki bir kahvehanede olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler ihbarın üzerine adrese baskın yaparak hükümlüğü "batak" oynarken yakaladı.

Üzerinde kimlik çıkmayan hükümlü kendisinin Nurettin O. olmadığını ileri sürdü.

Hükümlüyü polis emniyete getirip parmak izini aldığında Nurettin O. olduğu belirlendi.

Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.