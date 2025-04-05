55 yıldır Türkiye'deki annesini arıyor: Dünya gözüyle bir kez görmek istiyorum

İlkokul, lise ve üniversite eğitimini Kahire’de tamamlayan Alaybeyi, Mısır’da evlendiğini ve bir kızı olduğunu söyledi. Hep anne özlemiyle yaşadığını ama bir türlü annesiyle görüşemediğini söyleyen Alaybeyi, babasının 2015 yılında vefat etmesinin ardından anne özlemini daha fazla hissettiğini ve onu bulmak için daha fazla girişimlerde bulunduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'YE HER GELDİĞİMDE İZİNİ SÜRÜYORUM"



Alaybeyi, Türkiye’ye bunun için birkaç defa geldiğini, polis karakolları ve nüfus müdürlüklerine müracaat ettiğini ancak annesinin bilgilerine ulaşamadığını vurguladı.



Anne ve babasının Türk olduğunu başka vatandaşlıklarının bulunmadığını belirten Alaybeyi, resmiyette adı "İnci" olan annesinin hayatta olduğunu e-devlet üzerinden görebildiğini kaydederek, “Onu dünya gözüyle bir kez bile olsa görmek istiyorum. Türkiye’ye her geldiğimde onun izini sürüyorum ama bir türlü ulaşamadım” dedi.