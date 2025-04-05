55 yıldır Türkiye'deki annesini arıyor: Dünya gözüyle bir kez görmek istiyorum

Anne ve babası ayrıldıktan sonra üç yaşındayken Mısır’a götürülen Kayhan Kaan Alaybeyi, 55 yıldır Türkiye'de annesinin izini sürüyor. Alaybeyi, "Annemin hayatta olduğunu e-devlet üzerinden görebiliyorum. Onu dünya gözüyle bir kez bile olsa görmek istiyorum" dedi.

55 yıldır Türkiye'deki annesini arıyor: Dünya gözüyle bir kez görmek istiyorum

Annesini aramak üzere geldiği İstanbul'da AA muhabirine konuşan Alaybeyi, annesiyle babasının 1970 yılında ayrıldığını, ardından 3 yaşındayken babaannesiyle birlikte ’a gittiklerini ve başkent Kahire’ye yerleştiklerini anlattı.

İlkokul, lise ve üniversite eğitimini Kahire’de tamamlayan Alaybeyi, Mısır’da evlendiğini ve bir kızı olduğunu söyledi.

Hep anne özlemiyle yaşadığını ama bir türlü annesiyle görüşemediğini söyleyen Alaybeyi, babasının 2015 yılında vefat etmesinin ardından anne özlemini daha fazla hissettiğini ve onu bulmak için daha fazla girişimlerde bulunduğunu ifade etti.

55 yıldır Türkiye'deki annesini arıyor: Dünya gözüyle bir kez görmek istiyorum - 1

"TÜRKİYE'YE HER GELDİĞİMDE İZİNİ SÜRÜYORUM"

Alaybeyi, ’ye bunun için birkaç defa geldiğini, polis karakolları ve nüfus müdürlüklerine müracaat ettiğini ancak annesinin bilgilerine ulaşamadığını vurguladı.

ve babasının Türk olduğunu başka vatandaşlıklarının bulunmadığını belirten Alaybeyi, resmiyette adı "İnci" olan annesinin hayatta olduğunu e-devlet üzerinden görebildiğini kaydederek, “Onu dünya gözüyle bir kez bile olsa görmek istiyorum. Türkiye’ye her geldiğimde onun izini sürüyorum ama bir türlü ulaşamadım” dedi.

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