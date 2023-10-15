550 gündür kızı Ece'nin otopsi raporunu bekliyor

DEDESİ DE HASTA OLDU



Kızını kaybetmenin acısını yaşayan Hasret Mercankaya, geçen yıl aralık ayında meme kanseri tedavisi için eşi ve oğluyla Belçika'ya döndü. Doktorlar, yapılan tetkikler sonrası Hasret Mercankaya'nın sol memesini operasyonla aldı. Hasret Mercankaya'nın babası Davut Ülgen (60) de aşırı stres ve sıkıntıdan; insan vücudu savunma sisteminin, trombositleri zarar verici etki olarak kabul edip işaretlemesi ve imha etmesiyle oluşan rahatsızlık olarak bilinen İmmün Trombositopenik Purpura (İTP) hastalığına yakalandı.



'HER KELEBEK GÖRDÜĞÜNDE, 'ECE SEN Mİ GELDİN?' DİYOR



Kanser hastası Hasret Mercankaya'nın bu süreçte olumsuzluklar peşini bırakmadı. Geçen temmuz ayında kalp yetmezliği teşhisi konulan Hasret Mercankaya, şimdi de zatürre tanısıyla tedaviye alındı. 550 gündür detaylı otopsi raporunu beklediklerini söyleyen Hasret Mercankaya, "Karaciğerimde iltihaplanma var, zatürre olmuşum. Kemoterapim durdu. Hala otopsi raporunu bekliyoruz. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Bu otopsi neden hala çıkmıyor, anlamıyorum. O işletme de halen faaliyet gösteriyor" dedi. Oğlu Ege'yle ilgilendiğini belirten Mercankaya, "Zor günler geçiriyorum. Ege, ablasını çok özlüyor. Sürekli onu soruyor. Her kelebek gördüğünde, 'Ece sen mi geldin?' diyor. Biz ise hala otopsiyi bekliyoruz. Yetkililerden yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.