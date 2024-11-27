56 ilde tefeci ve dolandırıcılara operasyon: 166 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince 56 ilde Kuyu-46 operasyonları düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlarda 166 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yakalanan şüpheliler hakkında tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık,

parada sahtecilik, resmi ve özel belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldı.

Operasyonlarda 20 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ile

çok sayıda çek ve senet ele geçirilirken, sahte plaka basılan bir atölye deşifre edildi.