Son dakika haberi!

57 bin 191 kişinin pasaportundaki idari tahdidin kaldırıldığı bildirildi.

Daha önce pasaportuna idari tahdit uygulanan 155 bin 350 kișinin pasaportu geçerli hale getirilmişti.

İçișleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; buna ilaveten 57 bin 191 kișinin de pasaportundaki idari tahdit de kaldırıldı.

Böylece, İçișleri Bakanlığınca bugüne kadar toplam 212 bin 541 kișinin pasaportundaki "idari tahdit" kaldırılarak, pasaportları geçerli hale getirilmiş oldu.

