57 ilde DAEŞ operasyonu: 536 şüpheli yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 57 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen Gürz-34 operasyonunda 536 şüpheli örgüt üyesinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgüte finans sağladığı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edildi.

57 ilde DAEŞ operasyonu: 536 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi! Terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

İçişleri Bakanı , sosyal medya hesabından 'e yönelik Gürz-34 operasyonlarının devam ettiğini duyurdu.

57 ilde DAEŞ operasyonu: 536 şüpheli yakalandı - 1

57 ilde düzenlenen operasyonlarda 536 şüphelinin yakalandığını duyuran Yerlikaya, operasyonların Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat'ta düzenlendiğini de belirtti.

terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgüte finans sağladığı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edildi.

"KARARLIYIZ"

Yerlikaya, paylaşımında "Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden topyekün bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız." ifadelerini de kullandı.

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