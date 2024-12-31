57 ilde DAEŞ operasyonu: 536 şüpheli yakalandı
SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 57 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen Gürz-34 operasyonunda 536 şüpheli örgüt üyesinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgüte finans sağladığı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edildi.
Son dakika haberi! Terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından DAEŞ'e yönelik Gürz-34 operasyonlarının devam ettiğini duyurdu.
57 ilde düzenlenen operasyonlarda 536 şüphelinin yakalandığını duyuran Yerlikaya, operasyonların Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat'ta düzenlendiğini de belirtti.
DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgüte finans sağladığı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edildi.
"KARARLIYIZ"
Yerlikaya, paylaşımında "Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden topyekün bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız." ifadelerini de kullandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Daeş
- Gündem
- İçişleri Bakanlığı
- Ali Yerlikaya
- Haber
- Son Dakika Haberleri