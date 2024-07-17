57 ilde uyuşturucu operasyonu: 396 kişi yakalandı

57 ilde düzenlenen Narkoçelik-27 operasyonlarında 1 ton 700 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin adet hap ele geçirilirken, 396 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

57 ilde uyuşturucu operasyonu: 396 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, madde imalatı ve satışını yapanlara yönelik Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 57 ilde Narkoçelik-27 operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda 1 ton 700 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

990 ekip, 2 bin 475 personel, 8 hava aracının görev aldığı operasyonlarda 396 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

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