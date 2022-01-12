57 yıllık çift, 5 saat arayla corona virüsten öldü

Mersin'de bir çift corona virüs nedeniyle 5 saat arayla yaşamını yitirdi.



Tarsus ilçesinde yaşayan ve 1 hafta önce corona virüse yakalanan Aygül- Emin Yıldırım çifti, sağlık durumları ağırlaşınca Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

57 yıllık evli Yıldırım çifti, hastanede tedaviye alındı. Emin Yıldırım, dün sabah saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ayşegül Yıldırım ise eşini kaybettikten 5 saat sonra yaşamını yitirdi.

Aygül- Emin Yıldırım çiftinin cenazeleri, Sucular Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.