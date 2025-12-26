58 milyonluk tefecilik operasyonu. 5 kişi gözaltında
26.12.2025 04:21
AA
Uşak'ta 58 milyon liralık işlem yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik tefecilik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Uşak'ta bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik yaptığı belirlenen kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, adreslerde yapılan aramada toplamda 23 milyon 926 bin lira değerinde çek, 653 bin lira değerinde bono ve 1 milyon 725 bin liralık senet ele geçirildi.
Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede ise 58 milyon liralık işlem yapıldığı belirlendi. Gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.