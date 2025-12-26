58 milyonluk tefecilik operasyonu. 5 kişi gözaltında

Uşak'ta bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik yaptığı belirlenen kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, adreslerde yapılan aramada toplamda 23 milyon 926 bin lira değerinde çek, 653 bin lira değerinde bono ve 1 milyon 725 bin liralık senet ele geçirildi.

Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede ise 58 milyon liralık işlem yapıldığı belirlendi. Gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.