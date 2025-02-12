58 yaşındaki kadın yapay akciğer ile hayata tutundu

Kayseri Şehir Hastanesi'nde nefes darlığı şikayeti sonrası yapılan ameliyatta enfeksiyonla birlikte sağ kalp ve akciğer yetmezliği gelişen hasta, yapay kalp ve akciğerle sağlığına kavuştu.

58 yaşındaki kadın yapay akciğer ile hayata tutundu

Nefes darlığı şikayetiyle 2 ay önce Şehir Hastanesi'ne başvuran 58 yaşındaki Afet Yılmaz'ın kalp kapaklarında ileri derecede darlık tespit edildi. Ameliyata alınan Yılmaz'da, tedavi sürecinde enfeksiyon kaparak akut olarak sağ kalp yetmezliği ve yetmezliği gelişti.

Bunun ardından hastane bünyesinde bulunan ECMO (ekstrakorporal membran oksijenizasyonu) cihazını devreye sokan ekipler, vücudu desteklemek için yapay bir kalp ve akciğer kullanarak hastayı sağlığına kavuşturdu.

Hastanın 2 ay önce nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurduğu ve evde de sürekli oksijen tedavisi aldığı belirtildi. 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Akasya AVM’de yangın paniği

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...