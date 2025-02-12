58 yaşındaki kadın yapay akciğer ile hayata tutundu

Nefes darlığı şikayetiyle 2 ay önce Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvuran 58 yaşındaki Afet Yılmaz'ın kalp kapaklarında ileri derecede darlık tespit edildi. Ameliyata alınan Yılmaz'da, tedavi sürecinde enfeksiyon kaparak akut olarak sağ kalp yetmezliği ve akciğer yetmezliği gelişti.



Bunun ardından hastane bünyesinde bulunan ECMO (ekstrakorporal membran oksijenizasyonu) cihazını devreye sokan ekipler, vücudu desteklemek için yapay bir kalp ve akciğer kullanarak hastayı sağlığına kavuşturdu.

Hastanın 2 ay önce nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurduğu ve evde de sürekli oksijen tedavisi aldığı belirtildi.