59 ilde siber suçlulara darbe: 539 şüpheli yakalandı

Siber suçlarla mücadele sürüyor.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son günde 10 siber suçlulara yönelik düzenlenen operasyonlarda 539 şüphelinin yakalandığını duyurdu.



59 il merkezli “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık,” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 190 şüpheli tutuklanırken 111'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

MÜSTEHCEN ÇOCUK GÖRÜNTÜSÜ, YASA DIŞI BAHİS, KUMAR...



Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, ürün satışı, kiralık bungalov, sigorta ödemesi, evde iş ilanları, sosyal yardım bağış temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, pos tefeciliği yaptıkları ve yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları tespit edildi.



Ayrıca operasyonlar sonucu yaklaşık 404 milyon TL değerinde 7 adet şirket, 3 adet konut ve 5 adet arsaya el konuldu.



Yerlikaya, paylaşımında "Milletimizin yanındayız, sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım." dedi.