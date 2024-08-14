59 ilde uyuşturucu operasyonu: 520 kişi yakalandı

59 ilde uyuşturucu imalatı ve satışına yönelik gerçekleştirilen Narkoçelik-32 operasyonlarında 3 ton 746 kilogram uyuşturucu madde ve 861 bin 90 adet hap ele geçirildi ve 520 kişi yakalandı.

59 ilde uyuşturucu operasyonu: 520 kişi yakalandı

içişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 59 ilde, "zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine ve madde imalatçılarına" yönelik "Narkoçelik-32" operasyonları düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlar, il emniyet müdürlüklerince 1300 ekip, 3 bin 250 personel, 18 hava aracı ve 46 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildi.

520 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 3 ton 746 kilogram uyuşturucu madde ve 861 bin 90 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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