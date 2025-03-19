59 yaşındaki hipertansiyon hastası, 6 ayda 24 kilo verdi

Çorum'da ikamet eden 59 yaşındaki hipertansiyon hastası Halil Arslan, fazla kiloları sebebiyle yaşadığı sorunlardan kurtulmak için aile hekimine danıştı. Arslan, kilosunun hipertansiyon tedavisinde ciddi bir engel oluşturduğunu ve kilo vermesinin sağlığına büyük katkı sağlayacağını öğrendi.

Aile hekiminin önerisiyle Çorum'daki 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi'ne yönlendirilen Arslan, burada diyetisyenle görüşmelere başladı.

Diyetisyenin hazırladığı özel diyet programını uygulayan Arslan'ın düzenli kilo takibi, vücut analiz cihazıyla yapılan ölçümlerle desteklendi. 6 aylık süreçte 132 kilogramdan 108 kilograma düşen Halil Arslan, sağlıklı bir şekilde zayıfladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.