5'inci katta tehlikeli oyun! Demir pano kopunca aşağıya düştü, ağır yaralandı

Olay, saat 13.00 sıralarında Çankaya ilçesi Ceyhun Atıf Kansu Caddesi’nde meydana geldi. B.B., 5 katlı binanın üst katındaki ofisinde balkona çıkarak, balkon demirlerinden tutup baş aşağı sarktı. Yaklaşık 5 dakika bu şekilde duran B.B.'yi görenler, ihbarda bulundu.



Bunun üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.B., ekiplerin geldiği sırada demir panoun kopmasıyla birlikte yere düştü. Yaralanan B.B., ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

