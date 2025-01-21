5'inci katta tehlikeli oyun! Demir pano kopunca aşağıya düştü, ağır yaralandı
Ankara'da 5’inci kattaki iş yerinin reklam panosunun demirlerine tutunarak sarkan 34 yaşındaki B.B., panonun kopması sonucu yere düşerek ağır yaralandı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Çankaya ilçesi Ceyhun Atıf Kansu Caddesi’nde meydana geldi. B.B., 5 katlı binanın üst katındaki ofisinde balkona çıkarak, balkon demirlerinden tutup baş aşağı sarktı. Yaklaşık 5 dakika bu şekilde duran B.B.'yi görenler, ihbarda bulundu.
Bunun üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.B., ekiplerin geldiği sırada demir panoun kopmasıyla birlikte yere düştü. Yaralanan B.B., ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.
Düşme anı cep telefonu kamerasınca görüntülenen B.B.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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