5'inci kattan düşen çocuktan acı haber

Edirne'de beşinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

5'inci kattan düşen çocuktan acı haber

Metehan G, Fatih Mahallesi 13. Sokak'taki binanın beşinci katındaki evin penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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