5'inci kattan düşen çocuktan acı haber

Samsun'da evlerinin 5'inci katındaki balkondan düşen 2,5 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5'inci kattan düşen çocuktan acı haber

Samsun'un Kavak ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde 2,5 yaşındaki Simay Arslan evlerinde 5'inci katın penceresinden yere düşü.

Beton zemine düşen çocuk ailesi tarafından Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Simay Arslan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi T(OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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