5'nci kattan düşen kadının şüpheli ölümü

Niğde'de 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

5'nci kattan düşen kadının şüpheli ölümü

Selçuk Mahallesi'nde Meliha Sak (35), apartmanın 5'inci katında bulunan evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı kadın, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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