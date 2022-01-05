5 Ocak 2022 corona virüs tablosu: 143 can kaybı, 66 bin 467 yeni vaka

Haberler 05.01.2022 - 19:51 | Son Güncelleme : 05.01.2022 - 19:57
Günlük corona virüs tablosu...
Tabloyu paylaşan Bakan Koca, "Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. Hastaneye gittiğinizde lütfen dikkatli olun" dedi.
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