5 Ocak 2022 corona virüs tablosu: 143 can kaybı, 66 bin 467 yeni vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Tabloyu paylaşan Bakan Koca, "Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. Hastaneye gittiğinizde lütfen dikkatli olun" dedi.







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