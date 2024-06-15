Son 9 günde 2 milyon 675 bin 510 araç denetlendi

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerince 6-14 Haziran 2024 tarihleri arasında, 2 milyon 675 bin 510 araç denetlendi.

Son 9 günde 2 milyon 675 bin 510 araç denetlendi
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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet ve Jandarma Ekiplerimizce 6-14 Haziran 2024 tarihleri arasında 2 milyon 675 bin 510 araç denetlendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya denetimlerle ilgili şu ayrıntıları paylaştı:
"Işıklı yada sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 296 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 124 bin 184, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 26, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 746, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 76 ve Zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 359 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 467 bin 78 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

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